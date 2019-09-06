 В Чернобыльской зоне отчуждения создан 21 маршрут для туристов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, в этом году специалистами зоны отчуждения были разработаны новые водные маршруты на выполнение указа президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"Основная задача, которая стоит перед нами, – безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей значительно растет каждый год, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами", – подчеркнул председатель агентства Виталий Петрук.

В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения – 74 671 турист за восемь месяцев. Только за август 2019 года зону посетило 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тыс. человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начало стремительно расти.

Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

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