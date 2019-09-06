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Все про:НАБУ (701) суд (1958) Сытник (57) электронное декларирование (226)

 Суд оштрафовал директора НАБУ за неуказанные в декларации расходы на отдых

Сарненский районный суд вынес решение об административном взыскании с директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.

Об этом сообщил адвокат директора НАБУ Владислав Кича, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд вынес решение о взыскании штрафа в 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн, – ред.). Считаем абсурдным это решение суда и подадим апелляцию", – сообщил Кича.

Напомним, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными".

"Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", – заявлял Луценко.

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146926
 
 
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прикол еще в том, что за Сытника платил судимый чел. то есть директор антикоррупционного бюро получает халявный отдых от преступника. прям картина маслом
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