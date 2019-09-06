 Годовой план от аренды госимущества выполнен на 90%, – ФГИ

Об этом сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на начало сентября мы перечислили в бюджет страны 1 млрд и 61 млн грн. В начале октября закроем плановый показатель в 1,2 млрд грн и до конца года перечислим в бюджет около полутора миллиардов", - написал Трубаров.

По его словам, это хороший показатель, учитывая "устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в Фонд новые объекты для аренды".

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