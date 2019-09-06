 Норма о проектировании шумовых полос на автотрассах вступила в силу, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Шумовые полосы могут спасти жизнь", – сказал Парцхаладзе.

По убеждению заместителя министра, устройство шумовых полос – это действенный способ повышения безопасности на дорогах. Такие полосы могут устраиваться на обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель чувствует сильную шумовое и вибрационное действие. Это заставляет интуитивно снижать скорость и повышать внимание на дороге.

"Статистика трагических случаев, которые случаются на дорогах, просто поражает, в частности, из-за того, что водитель заснул за рулем. К примеру, в ряде европейских стран, а также в США, применение шумовых полос является обязательным, и это позволило достичь значительного уменьшения аварийности на дорогах – минимум вдвое, а иногда и в 4-6 раз. Этот факт мы приняли во внимание, пересматривая ГСН по проектированию дорог общего пользования и прописали целесообразность их устройства на крупнейших трассах", – отметил Парцхаладзе.

Использование шумовых полос на дорогах является рекомендательной нормой, которая касается нового строительства, реконструкции и капремонта дорог.

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