 Итоги недели: Планы Зеленского, разделение бизнеса Фирташа и земля для иностранцев

ФИНАНСЫ

Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 17% до 16,5% годовых с 6 сентября. При этом глава НБУ Яков Смолий отметил, что поставленная президентом Зеленским задача удешевления кредитов зависит не только от уровня ставки, а и от проведения судебной и других реформ.

Резервы Нацбанка превысили $22 миллиарда

По данным Нацбанка, международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составили $22,02 млрд, увеличившись за месяц на $175 млн благодаря скупке валюты на межбанке.

Остатки средств на едином счету Казначейства достигли 62 миллиардов

По данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 сентября составили 61,83 млрд грн, что на 12,86 млрд грн больше, чем на 1 августа.

Привязанные к росту ВВП Украины облигации подорожали до нового рекорда

Котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе реструктуризации госдолга в 2015 году, подскочили более чем на 5 процентных пунктов – до 93% от номинала, достигнув исторического максимума на новостях о планах нового правительства обеспечить 40% роста ВВП за пять лет. Также выросли котировки других евробондов Украины.

Подробнее о ВВП-варрантах читайте в материале БизнесЦензор: Чому Україна буде платити мільярди доларів кредиторам за ріст економіки

Миссия МВФ вернется в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда посетит Киев на следующей неделе для обсуждения параметров новой программы сотрудничества, сообщил глава НБУ Яков Смолий. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что речь может идти о новой 3-4-летней кредитной программе.

Минфин выплатил $1,1 миллиарда по госдолгу за день

Министерство финансов 3 сентября погасило $661,34 млн по еврооблигациям, выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019 году, а также $444,36 млн процентов по другим евробондам. По данным Минфина, правительство готово к погашению долговых платежей до конца года.

Минфин смог увеличить размещение гривневых облигаций, снизив ставки

Министерство финансов на первичных аукционах увеличило размещение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,9 млрд грн, снизив ставки почти по всем ценным бумагам, ограничив предложение.

Тем временем портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов после выплат по ценным бумагам к концу недели сократился до 86,2 млрд грн, что соответствует началу августа.

Всемирный банк может приобрести 20% акций "Укргазбанка"

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка рассмотрит предоставление государственному "Укргазбанку" займа в размере до 30 млн евро с возможностью его последующей конвертации в 20% акций банка. Минфин ожидает, что IFC войдет в капитал "Укргазбанка" до конца года.

ВЛАСТЬ

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения до 1 октября и обеспечить его принятие Верховной Радой до 1 декабря 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук уточнил, что земельная реформа, которую готовит правительство, будет предусматривать допуск иностранных компаний к рынку земли при условии предоставления льготных кредитов для феремеров на покупку угодий.

Офис Зеленского передумал переезжать в Украинский дом

Офис президента уже не рассматривает вариант переезда с улицы Банковой в Украинский дом на Европейской площади, заявил глава Офиса Андрей Богдан. Перед парламентскими выборами Владимир Зеленский ознакомился с концепцией переезда и одобрил ее.

Зеленский передумал продавать президентские самолеты

Президент больше не планируетпродавать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина", заявил Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента". Перед вторым туром президентских выборов он заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный комитет

Президент назначил государственной уполномоченной АМКУ Ирину Копайгору, а первым заместителем главы АМКУ – Ольгу Пещанскую. Копайгора – дочь преподавателя и коллеги отца Зеленского из Криворожского экономического института при "КНЭУ им. В. Гетьмана", Пещанская ранее работала в Кривом Роге в одной компании с нынешним главой АМКУ.

Антикоррупционный суд начал работу

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал работу 5 сентября. На первом этапе для рассмотрения в ВАКС переданы 3 тысячи производств, в том числе 190 дел, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Рада сняла неприкосновенность с депутатов и одобрила расширение полномочий президента

Верховная Рада приняла закон, которым отменена необходимость получать согласие парламента для привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста народных депутатов с 1 января 2020 года.

Парламент также одобрил инициативу закрепить в Конституции полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать и увольнять их руководителей. Эти изменения необходимо утвердить на следующей сессии.

Новый Кабмин вернул формат заседаний времен Азарова

Начиная со 2 сентября, Кабинет министров будет проводить заседание в закрытом формате, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По окончании заседания будут проходить брифинги для журналистов в отдельном помещении, как это было до 2014 года.

Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Ранее с таким требованием выступал руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Сам Кличко назвал такое решение наступлением на местное самоуправление и попыткой ввести прямое президентское управление в столице.

Кабмин переименовал четыре министерства

Кабмин создал Министерство развития общин и территорий, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, объединив по два министерства в одном, а также создал новое Министерство цифровой трансформации.

Премьер-министр предложил ввести новый налог для IT-отрасли

Правительство предлагает ввести специальный сбор для ФОП в IT-отрасли, который будет администрировать Государственная налоговая служба, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Средства от нового налога власти обещают направить на обучение специалистов для IT-компаний.

Кабмин разрешил подавать жалобы на рейдеров через интернет

Кабинет министров разрешил подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию при Минюсте онлайн, а также обязал публиковать ее решения.

Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции

Кабинет министров принял решение ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП), заявил премьер Алексей Гончарук, призвав СБУ также ликвидировать подразделение по борьбе с экономической преступностью.

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября принять закон о создании Службы финансовых расследований (СФР),

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" начал публиковать перечень проблемных поставщиков тепла

НАК "Нафтогаз Украины" начал регулярную публикацию информации о производителях тепла, которые могут не получить газ для начала отопительного сезона из-за долгов. Сейчас список включает 142 должника, их общая задолженность составляет 6,46 млрд грн.

Госгеонедр обезопасила газовую компанию Коломойского и Хомутынника от потери лицензии

Госслужба геологии и недр выдала новую лицензию на разработку основного месторождения ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса. Новая лицензия выдана вместо старой, законность которой оспаривается в судах.

Кабмин установит норму расходов на оплату коммуналки

Правительство планирует определить социальный стандарт, который регламентировал бы норму расходов семьи на оплату коммунальных услуг, сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

КОРПОРАЦИИ

Зеленский назначил Абромавичуса главой "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором концерна "Укроборонпром", уволив Павла Букина.

Сам Абромавичус объяснил свое назначение сложившейся сложной ситуацией в госконцерне и заявил, что планы выбрать нового гендиректора на конкурсе остаются в силе.

Антимонопольный комитет решил разделить химический бизнес Фирташа

Антимонопольный комитет (АМКУ) впервые с 1995 года принял решение о принудительном разделении монополиста – активов азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. АМКУ также оштрафовал продавца удобрений группы "НФ Трейдинг Украина" на 107 млн ​​грн.

"Укроборонпром" впервые выбрал аудитора для проверки отчетности

Международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine стала победителем аукциона на проведение аудита консолидированной отчетности госконцерна "Укроборонпром". Стоимость работ составит 29,34 млн грн, срок выполнения – до 10 апреля 2021 года.

Швейцарская Syngentа купила украинскую аграрную IT-компанию

Швейцарская корпорация Syngenta, производящая агропродукцию для семян и защиты растений, купила украинскую IT-компанию Cropio – провайдера сервисов в области цифрового сельского хозяйства. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Медиахолдинг Ахметова закроет газету "Сегодня"

"Медиа Группа Украина" Рината Ахметова приняла решение приостановить издание газеты "Сегодня", последний номер ежедневного издания выйдет 27 сентября. В то же внемя с 6 сентября на входящем в ходинг телеканале "Украина" начнет выходить новое ток-шоу Савика Шустера.

ТРАНСПОРТ

Аэропорт "Жуляны" закрылся на ремонт

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) приостановил обслуживание авиарейсов с 9:00 понедельника, 2 сентября, до 9:00 четверга, 12 сентября. На это время рейсы из аэропорта "Киев" перенесены в "Борисполь".

Летающая в Киев французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы

Испытывающая финансовые трудности французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы. С апреля компания осуществляла рейсы с частотой три раза в неделю между аэропортами "Орли" и "Борисполь".

Аэропорт Запорожья полностью закрылся на ремонт на полтора месяца

Аэропорт "Запорожье" полностью прекратил прием и отправку рейсов с 09:00 2 сентября в связи с началом капитального ремонта аэродрома, который продлится до 23:59 15 октября.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Мать ребенка нардепа Козака имеет в России общий нефтяной бизнес с Медведчуком

Как выяснили журналисты, спутница и жена ребенка нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет долей в нефтяном бизнесе в России вместе с супругой Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

На Лавренюк оформлено 25% в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России. Марченко контролирует в этой компании 61%.

Прокуратура сообщила о подозрении бывшим депутатам Вилкулу и Колесникову

Прокуратура Днепропетровской области сообщила о подозрении бывшим депутатам от партии "Оппозиицонный блок" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову. Каждого из них подозревают в превышении полномочий в 2011-2012 годах, когда Вилкул возглавлял Днепропетровскую ОГА, а Колесников – Фонд госимущества.

Полиция провела обыски в "Укрэнерго"

Сотрудники Национальной полиции провели обыски в центральном офисе НЭК "Укрэнерго", а также в квартирах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена. По данным компании, обыски проводились по делу о вероятных нарушениях во время закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.

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