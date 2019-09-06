 Грузоперевозки по Днепру с начала года выросли на 29%

Об этом сообщила ассоциация "Реки Украины" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Количество судопроходов по Днепру за этот период составило 7219 рейсов.

Перевозки металлопродукции выросли на 33,9% – до 1,05 млн тонн, зерновых – более чем в два раза – до 2,85 млн тонн. Перевозки стройматериалов и других грузов в этот период сократились на 7,7% – до 2,95 млн тонн, а перевозки нефтепродуктов – на 29,1% до 30,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, речные перевозки в Украине в 2018 году составили 16,5 млн тонн грузов. Объем перевозок по Днепру в прошлом году вырос на 22,4% по сравнению с 2017 годом и составил около 9,9 млн тонн.

Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, за 2016-2018 годы объем перевозок зерновых грузов по Днепру вырос на 180%, строительных – на 130%.

Объем перевозок внутренними водными путями в 2016-2018 годах по сравнению с 2013-2015 годами вырос на 112% и в 2018 году составил 9,9 млн тонн.

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