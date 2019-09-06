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Все про:Газ (3701) газопровод (599) Польша (800) Словакия (88)

 Польша начала строительство газопровода в Словакию вдоль границы с Украиной

В Польше началось строительство участка газопровода Польша-Словакия, который призван обеспечить поставки газа из польско-норвежского газопровода Baltic Pipe, а также польского терминала по приему сжиженного газа.

По территории Польши длина трубопровода составит 59 км, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Мы планируем, чтобы работы закончились к концу 2021 года. Хочу добавить, что это довольно сложный участок. Сложный в проектном плане и в плане реализации, поскольку он проходит через горные районы. Поэтому здесь требуются особенная внимательность и применение самых современных технологий", – отметил вице-глава компании Gaz-System Артур Завартко.

Газопровод Польша-Словакия будет межсистемным и реверсным, газ можно будет поставлять в обоих направлениях. Стоимость строительства участка газопровода на польской территории составляет более 500 миллионов злотых (115 млн евро).

Как отмечается в сообщении, в Словакии работы по сооружению трубопровода уже идут, длина словацкого участка составляет 110 км.

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Как сообщалось, в конце 2017 года словацкий газотранспортный оператор Eustream и польский Gaz-System получили грант в размере 107,7 млн евро от исполнительной структуры Евросоюза по энергетическим проектам на строительство газопровода-интерконнектора, который соединит газотранспортные системы Польши и Словакии.

Ожидается, что реализация проекта позволит странам Центральной и Восточной Европы получить прямой доступ к различным источникам газоснабжения на севере, таким как терминалы по сжиженному природному газу (СПГ) в Балтийском море (СПГ-терминал Свиноуйсьце, СПГ-терминал в Клайпеде через газовый интерконнектор Польша-Литва) и в Норвегии (по газопроводу Baltic Pipe).

Кроме того, новая ветка газопровода будет соединена с газовым интерконнектором Словакия-Венгрия и, как ожидается, с проектируемым газопроводом Eastring, который будет проходить по территории Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146912
 
 
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