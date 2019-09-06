 Цены на строительные работы выросли на 9%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала года цены возросли во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 10,6%, в нежилом – 7,6%, в инженерном – 8,3%.

В июле 2019 года к июлю 2018 года стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 7,7%, нежилом – на 4,4%, инженерном – на 4%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в июле стоимость стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с июнем не изменилась, нежилых – сократилась на 0,8%, инженерных сооружений – возросла на 1,8%.

По данным Госстата, цены на стройработы в Украине в 2018 году возросли на 23% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2017 году они выросли на 13,4%.

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