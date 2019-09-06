[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.98 27.47
 Транспорт
  304  1
Все про:Киев (2131) поезд (668) Укрзализныця (2365) Черновцы (68)

 "Укрзализныця" продлила маршрут поезда из Киева в Ивано-Франковск до Черновцов

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда-трансформера №7 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, увеличив его состав с 10 до 18 вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Теперь поезд №7 Киев - Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27.

В обратном направлении отправление запланировано в 20:58, а прибытие в Киев – в 09:07. Время в пути составляет 12 часов 5 минут.

Как отмечается в сообщении, также этим поездом можно добраться во Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.

"В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененные капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки", – сказано в сообщении.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146902
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не знаного сервісу,досягла Укрзалізниця!На тереторії Расєйської *********,під час зупинок,дозволено користуватись клозетами !
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Зеленский Киев Крым Нацполиция Россия суд США увольнение
 
 
 
 
 
 вверх