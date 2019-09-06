 "Укрзализныця" продлила маршрут поезда из Киева в Ивано-Франковск до Черновцов

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Теперь поезд №7 Киев - Черновцы отправляется из Киева в 22:22 и прибывает в Черновцы в 10:27.

В обратном направлении отправление запланировано в 20:58, а прибытие в Киев – в 09:07. Время в пути составляет 12 часов 5 минут.

Как отмечается в сообщении, также этим поездом можно добраться во Львов, Ивано-Франковск и Коломыю.

"В состав поезда включены купейные вагоны, осовремененные капитально-восстановительным ремонтом. Вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетами, в каждом купе установлены розетки", – сказано в сообщении.

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