 Импорт угля в Украину с начала года сократился на 8%

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, в денежном выражении импорт угля составил $1,83 млрд, что на 7,5% меньше, чем в январе-августе 2018 года ($1,98 млрд).

В том числе из России был импортирован уголь на $1,09 млрд (доля в импорте 59,81%), из США – на $596,65 млн (32,63%), Казахстана – на $85,54 млн (4,68%), других стран – на $52,64 млн (2,88%).

В то же время Украина за восемь месяцев 2019 года экспортировала 13,16 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,51 млн, в т.ч. в Молдову – на $0,38 млн, в Венгрию – на $0,1 млн, Польшу – на $0,03 млн.

Читайте также: ДТЭК Ахметова уменьшил добычу угля и газа

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение запретить с 1 июня 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ввести ограничения на экспорт угля.

Ранее со ссылкой на Государственную фискальную службу сообщалось, что Украина в январе-марте 2019 года сократила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,6% (495,979 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5 млн 249,844 тыс. тонн.

Напомним, Украина в 2018 году увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,1% (на 1,61 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 21,39 млн. тонн. В денежном выражении импорт угля составил $3,04 млрд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram