 "Укртрансгаз" протестировал максимальный реверс газа из Словакии. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Физические испытания проводились в рамках подготовки ГТС к отопительному сезону 2019/2020.

"В течение трех дней на участке газопровода "Союз" от западной границы до богородчанского узла было отработано режим, при котором объемы транспортировка в реверсном направлении достигла максимума импортных мощностей из Словакии – 42,5 млн кубометров газа в сутки", – сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, в рамках испытаний для приема газа через ГИС "Будинце" (Словакия) впервые были задействованы реверсные обвязки КС "Хуст" и КС "Богородчаны".

"Результаты теста зафиксировали стабильную работу оборудования и всех газоперекачивающих агрегатов, таким образом, подтвердили готовность и способность реверсной схемы к функционированию в штатном режиме", – сказано в сообщении.

В "Укртрансгазе" подчеркивают, что проведение испытаний не повлияло на транспортировку голубого топлива в страны ЕС – заявки "Газпрома" на транзит были выполнены в полном объеме.

Как сообщалось, ранее в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/20 годов "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме.

В августе АО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" провели совместные учения, в ходе которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб Оператора ГТС Украины на случай остановки "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

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