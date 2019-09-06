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 АМКУ разрешил крупнейшему производителю бетона купить завод в Новой Каховке

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение АО "Завод железобетонных конструкций им. С. Ковальской" (ЗЖБК) на приобретение более 50% в ООО "Энерджи Продакт".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

ООО "Энерджи Продакт" создано в 2013 году. Компания занимается производством ячеистого автоклавного бетона торговой марки "Газобетон Каховка".

Согласно данным на сайте компании площадь завода в г. Новая Каховка составляет 30 тыс. кв. м, производственная мощность – 450 тыс. кубометров в год.

По данным Единого госреестра юрилц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 5 сентября 2019 года владельцами ООО "Энерджи Продакт" является кипрская "Ди Эй Ю Эй Лтд", конечным бенефициаром указан португалец Клаус Росенберг Готтхард.

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Завод ЖБК им. С. Ковальской – крупнейший производитель товарного бетона в Киеве – создано в 1995 году на базе одноименного предприятия. По данным ЗЖБК, его производственные мощности составляют свыше 1,4 млн куб. м бетонных смесей и растворов, 120 тыс. куб. м железобетонных изделий, 300 тыс. кв. м фигурных элементов мощения в год.

ЗЖБК по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 18,4% – до 28,6 млн грн. Активы компании выросли по сравнению с 2017 годом на 33,8% – до 2,24 млрд грн. Чистый доход увеличился в на 44% раза – до 1,98 млрд грн.

По данным НКЦБФР по состоянию на 2 кв.-2019 владельцем 100% пакета акций АО является ООО "Промышленно-строительная группа Ковальская". Конечными бенефициарами указаны Сергей и Александр Пилипенко, Николай Суботенко и Владимир Суруп.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146889
 
 
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