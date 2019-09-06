 Минрегион ужесточил правила строительства депо для поездов метрополитена

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, обновленные государственные строительные нормы по строительству метрополитенов – ГСБН "Метрополитены. Основные положения" вступили в силу.

"Сегодня на одну линию метро приходится в среднем 1 или 2 электродепо в зависимости от количества станций. Чтобы не создавать лишние неудобства для окружающих жителей, в новых ГСН по метрополитенам было ограничено расположение новых электродепо. Теперь в случае нового строительства линий и станций они должны размещаться только в промышленных районах городов. Норма уже действует с 1 сентября и является обязательной", – пояснил Парцхаладзе.

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Заместитель министра отметил, что сегодня крупнейшие города в Украине очень стремительно развиваются, и это нужно учитывать при проектировании новых станций и линий метрополитена. Поэтому их планирование должно обязательно соответствовать актуальной градостроительной документации – генплана и подробным планам территорий.

Парцхаладзе подчеркнул, что близкое расположение жилых домов к производственным помещениям метро может негативно влиять на комфорт людей через электромагнитные поля, создавать лишний шум, вибрацию, ухудшать экологию. Поэтому в новых ГСН также нормированы расстояния от крайних парковых путей электродепо и путей служебно-соединительных ветвей к жилой застройке.

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