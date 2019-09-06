 Компания Российской православной церкви получила лицензию на торговлю алкоголем

Об этом свидетельствую данные государственного сводного реестра лицензий, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% – предприятию "Софрино", которое выпускает церковную утварь.

Как отмечает издание, компании выданы лицензии на производство обычного и игристого вина, но не лицензия на выпуск ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора.

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Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал винодельческий бизнес "Мезыби" "пока закрытым коммерческим проектом". На вопрос, какое именно вино будет выпускать компания, он отметить не смог, но предположил, что о массовом производстве речи не пойдет.

"Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", – сказал Волков.

Компания "Мезыбь" была зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха".

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