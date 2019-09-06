 Спрос на электромобили с начала года вырос на 50%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В том числе первичные регистрации легковых автомобилей – 4441 штук, остальные 350 шт. – коммерческие авто.

"Если регистрации легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза", – отмечается в сообщении.

При этом доля импортированного секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95%.

Читайте также: Porsche презентовала свой первый спортивный электромобиль. ФОТО

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf. За восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

На втором месте – Tesla Model S (384 шт.), на третьем – BMW i3 (243 шт.). Далее расположились Fiat 500е (207 шт.) Volkswagen Е-Golf (198 шт.), Rrnault Zoe (186 шт.), Mercedes-Benz B -Class Electric Drive (155 шт.), Tesla Model X (136 шт.), Chevrolet Bolt (126 шт.), Jaguar I-Pace (102 шт.).

В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram