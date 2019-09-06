 Суд передал Агентству коррупционных активов мини-НПЗ в Кировоградской области

Соответствующее решение было принято 6 августа и обнародовано в реестре 5 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

АРМА получила в управление все технологическое оборудование, включая резервуары, заполненные нефтепродуктами, и 17 железнодорожных цистерн, находящихся на территории мини-НПЗ.

С просьбой передать мини-НПЗ в управление АРМА в суд обратился следователь полиции Вадим Левков. Он обосновал это тем, что должностные лица владельца мини-НПЗ "Кировоградской нефтяной компании" предпринимали попытку изменить технологические настройки оборудования и срывали пломбы с опечатанных резервуаров, чтобы вывезти нефтепродукты с территории мини-НПЗ.

Напомним, полиция и Генпрокуратура начали расследование в отношении "Кировоградской нефтяной компании" в июле 2018 году.

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Правоохранители подозревают должностных лиц компании в переработке незаконно добытой на месторождениях "Укрнафты" нефти и уклонении от уплаты акцизного налога. В частности, "Кировоградской нефтяной компании" вменяют переработку нефти из Гнединцевского и Прилуцкого месторождений "Укрнафты", которая была добыта после июня и сентября 2018 года, когда истек срок действия лицензий, а также производство бензина и дизтоплива под видом неподакцизной продукции.

"Кировоградская нефтяная компания" владеет производственными мощностями по проработке нефти в поселке Шестаковка Кировоградской области.

В 2018 году компания получила 64 тыс. тонн нефти по железной дороге и отгрузила 11,5 тыс. тонн дистиллятов масел смазочных, в основном на ст. Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ). Также компания экспортировала около 2,7 тыс. тонн битума.

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