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 Зеленский назначил нового главу Запорожской областной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №659/2019 от 5 сентября обнародован на сайте главы государства.

В то же время другим своим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Запорожской ОГА Эллу Слепян.

Согласно данным из открытых источников, Виталий Туринок в 2005-2008 году работал в запорожском ООО "Постулат", а также занимал руководящие должности в ПАО "Ровенский домостроительный комбинат". По данным госреестра юрлиц, в последнем он владеет 67% акций. Также Туринок указан владельцем еще нескольких предприятий, которые находятся в состоянии прекращения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146873
 
 
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