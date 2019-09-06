 Тендер на проект реконструкции аэропорта Коломойского в Днепре отменен

Как сообщается в системе Prozorro, тендер отменен из-за невозможности устранить выявленные нарушения, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Изначально предприятие вело прием заявок от участников до 5 августа, а 6 августа, как ожидалось, должен был состояться ценовой аукцион. Однако 2 августа в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подала жалобу компания "Альтис-Констракшн".

АМКУ 23 августа удовлетворил жалобу компании и обязал заказчика внести изменения в тендерную документацию, однако "Финансирование инфраструктурных проектов" отменило тендер полностью.

Ожидаемая стоимость работ должна была составить 56,2 млн грн. Финансирование предусматривалось за счет средств государственного бюджета.

Проект должен был включать реконструкцию и новое строительство аэродромного комплекса с доведением его характеристик до возможности обслуживать воздушные суда класса "C" без ограничений, а также возможность удлинения взлетной полосы для обеспечения эксплуатации самолетов класса "D" ("E").

Как сообщалось, 12 июля в ходе рабочей поездки в Днепр президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти деньги на строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

Примерная общая стоимость реконструкции аэропорта оценивалась в 2,9 млрд грн.

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Напомним, в июле 2018 года Днепровский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 3 марта 2017 года о передаче государству 94,5% акций аэропорта "Днепропетровск". Тогда суд удовлетворил иск Фонда государственного имущества о расторжении договора купли-продажи пакета акций ПАО "Днипровиа", которое управляет аэропортом Днепра.

Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа" ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

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