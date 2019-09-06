 Прокуратура сообщила о подозрении бывшим депутатам Вилкулу и Колесникову

Как передает БизнесЦензор, об этом бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взял под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска", – сообщил Луценко.

По данным на сайте ГПУ, подозрения Вилкулу и Колесникову составлены прокуратурой Днепропетровской области 5 сентября.

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Согласно сообщению, Вилкул подозревается совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В частности Вилкула подозревают в незаконной передаче участков сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам в 2011-2012 годах, когда он занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

Колесникову сообщено о подозрении по той же статье за незаконное отчуждение корпуса госпредприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м в 2012 году, когда он занимал должность председателя Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

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