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 Летающая в Киев французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы

Испытывающая финансовые трудности французская авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы, начиная с 7 сентября.

На сайте аэропорта "Борисполь" запланированный к выполнению 6 сентября рейс Киев-Париж уже значится как отмененный, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В заявлении Aigle Azur указывается, что пассажирам, имеющим билеты на рейсы авиакомпании после 6 сентября вне зависимости от аэропорта вылета, нужно покупать новый билет.

"Финансовая ситуация в компании не позволяет обеспечить быструю компенсацию. Необходимые процедуры будут проводиться соответствующими органами", – заявили в Aigle Azur.

В случае оплаты авиабилетов кредитной картой в авиакомпании порекомендовали использовать процедуру опротестовывания платежа чарджбэк. Если же перевозка оформлялась через агентство, необходимо обратиться по месту покупки авиабилета для уточнения возможности компенсации.

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2 сентября Aigle Azur обратилась в суд для введения внешнего управления. Это произошло вследствие ряда финансовых проблем и споров между миноритарными акционерами, которые закончились отставкой главы компании Франца Ивлена.

Французские журналисты отмечают, что Aigle Azur попала в затруднительное положение из-за проблем со своим ключевым рынком – Алжиром и из-за ошибочных путей к диверсификации.

Aigle Azur является второй по величине авиакомпанией Франции, основанной в 1946 году, с флотом из 11 самолетов.

Как сообщалось, 18 апреля авиаперевозчик открыл рейсы Париж-Киев, которые выполнялись с частотой три раза в неделю между аэропортами "Орли" и "Борисполь".

Для выхода на украинский рынок Aigle Azur авиационные власти Франции и Украины согласовали частичную либерализацию авиасообщения между странами, расширив существующую квоту. Это позволило выйти на маршрут Киев-Париж второй украинской авиакомпании SkyUp.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146853
 
 
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