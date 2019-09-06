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Все про:МВФ (1023) назначение (392) Лагард (53)

 МВФ отменил возрастные ограничения для директора Фонда

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) простым большинством голосов одобрил предложение об отмене возрастных ограничений для кандидатов на должность директора-распорядителя Фонда.

Об этом говорится в заявлении Совета управляющих МВФ, опубликованном на сайте Фонда, передает БизнесЦензор.

"С 1951 года Устав МВФ запрещал назначение кандидата в возрасте старше 65 лет управляющим директором, а также запрещал управляющему директору занимать должность после своего 70-летия. Поправка к Уставу, принятая Советом управляющих, которая вступает в силу немедленно, приводит условия назначения управляющего директора в соответствие с условиями для членов Исполнительного совета МВФ, который возглавляет управляющий директор, и президентами группы Всемирного банка, на которую не распространяется возрастное ограничение", – сказано в заявлении.

Совет управляющих МВФ также напомнил, что процесс отбора нового главы Фонда планируется завершить до 4 октября, заявки от кандидатов принимаются до 6 сентября.

Как сообщалось, должность главы МВФ стала вакантной после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

Сняв возрастные ограничения, МВФ открывает дорогу к должности директора-распорядителя кандидату Евросоюза Кристалине Георгиевой (ей 66 лет).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146838
 
 
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