 Мать ребенка нардепа Козака имеет в России общий нефтяной бизнес с Медведчуком. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Как выяснили журналисты, Наталья Лавренюк – уроженка Львова, имеет украинский и российский паспорта. Согласно данным российского реестра юрлиц, на Лавренюк оформлена 25% в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61% через кипрские компании Ventolor Holding LTD и Tumillon Investments LTD.

В Украине Наталия Лавренюк значится владелицей частного предприятия "Лилия", которое, по данным налоговой, не приносит доходов. Совокупно за последние 14 лет официальные доходы Лавренюк составили около 5 млн грн.

В то же время журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове и еще десяток земельных участков в Киевской области, которые стоят гораздо больше.

В частности, Лавренюк является владелицей большой части помещений 4-звездочного отеля "Швейцарский" в центре Львова и его торговой марки.

Кроме отеля, журналисты нашли у Натальи Лавренюк еще 12 квартир в Киеве, и 10 земельных участков в Киевской области - в селе Осещина Вышгородского района и селе Тарасовка, где работники завершают строить дом и почти построенный в лесу.

По данным "Схем", Наталья Лавренюк – постоянная спутница народного депутата Тараса Козака в зарубежных поездках по меньшей мере с 2005 года. Совместных перелетов в течение 10 лет журналисты насчитали более 100 в страны Европы, Россию и на курортные острова.

Кроме того, Лавренюк оказалась матерью ребенка Тараса Козака, что подтвердил он сам.

В ответ на вопрос журналистов о совместных поездках Тарас Козак спросил: "А что – это запрещено?". И отметил: "У нас есть общий ребенок".

На уточнение "Схем", почему упоминаний о ней нет в декларации, парламентарий попросил прислать ему письменные вопросы. Впрочем, в эфир на них так и не ответил.

Сокрытие сведений о лице, с которой декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на нее имущества и бизнеса – это преступление, говорят антикоррупционные юристы.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о фактах причастности жены Медведчука к освоению нефтяных месторождений в России.

В частности, компания, которая принадлежит Марченко, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Сап Виктор Медведчук подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, формально владеет бизнесом на территории России, однако заявил, что управляет бизнесом сам.

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