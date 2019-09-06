 Мать ребенка нардепа Козака имеет в России общий нефтяной бизнес с Медведчуком. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.
Как выяснили журналисты, Наталья Лавренюк – уроженка Львова, имеет украинский и российский паспорта. Согласно данным российского реестра юрлиц, на Лавренюк оформлена 25% в компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.
Жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61% через кипрские компании Ventolor Holding LTD и Tumillon Investments LTD.
В Украине Наталия Лавренюк значится владелицей частного предприятия "Лилия", которое, по данным налоговой, не приносит доходов. Совокупно за последние 14 лет официальные доходы Лавренюк составили около 5 млн грн.
В то же время журналисты обнаружили у нее 12 квартир в Киеве и Львове и еще десяток земельных участков в Киевской области, которые стоят гораздо больше.
В частности, Лавренюк является владелицей большой части помещений 4-звездочного отеля "Швейцарский" в центре Львова и его торговой марки.
Кроме отеля, журналисты нашли у Натальи Лавренюк еще 12 квартир в Киеве, и 10 земельных участков в Киевской области - в селе Осещина Вышгородского района и селе Тарасовка, где работники завершают строить дом и почти построенный в лесу.
По данным "Схем", Наталья Лавренюк – постоянная спутница народного депутата Тараса Козака в зарубежных поездках по меньшей мере с 2005 года. Совместных перелетов в течение 10 лет журналисты насчитали более 100 в страны Европы, Россию и на курортные острова.
Кроме того, Лавренюк оказалась матерью ребенка Тараса Козака, что подтвердил он сам.
В ответ на вопрос журналистов о совместных поездках Тарас Козак спросил: "А что – это запрещено?". И отметил: "У нас есть общий ребенок".
На уточнение "Схем", почему упоминаний о ней нет в декларации, парламентарий попросил прислать ему письменные вопросы. Впрочем, в эфир на них так и не ответил.
Сокрытие сведений о лице, с которой декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на нее имущества и бизнеса – это преступление, говорят антикоррупционные юристы.
Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".
Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.
Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.
Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".
Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование "Нефть для кумы Путина", в котором сообщили о фактах причастности жены Медведчука к освоению нефтяных месторождений в России.
В частности, компания, которая принадлежит Марченко, выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.
Сап Виктор Медведчук подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, формально владеет бизнесом на территории России, однако заявил, что управляет бизнесом сам.
За незаконное обогащение, с конфискацией награбленного Имущества и предательства Гос.измены и работу на врага оккупанта РФ!!! Пособники Рассии. Надо арестовать Медведчука и всю эту семейку мафиозную.
Так же все имущество в Украине оккупанта РФ арестовать и национализировать . Как эти уроды путинские сделали в Крыму.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.