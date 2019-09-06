 МВД отменило розыск вернувшегося в Раду бывшего заместителя генпрокурора Кузьмина

Об этом свидетельствует база розыска лиц, которые скрываются от следствия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi новини.

Ренат Кузьмин, первый заместитель генпрокурора времен бывшего президента Виктора Януковича больше не числится в базе розыска МВД.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находится в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до последнего времени Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года.

Он также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (заведомо незаконное задержание, повлекшее тяжелые последствия) - задержание Юрия Луценко в 2010 году.

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