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 Снижения учетной ставки недостаточно для выполнения обещаний Зеленского, – НБУ

Поставленная властями задача об удешевлении кредитов для бизнеса и ипотечных кредитов является реалистичной, однако ее решение требует комплексного подхода.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить, – ред.) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне", – сказал глава НБУ.

По словам Смолия, для снижения кредитных ставок необходима имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы. Кроме того, нужны качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений.

Смолий подчеркнул, что только в комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования.

Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 17% до 16,5% годовых с 6 сентября. 

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Выступая 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Среди ответственных за это поручение президент назвал главу Нацбанка Якова Смолия.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук во время назначения его Радой на пост главы правительства 29 августа заявил, что намерен вести диалог с Нацбанком о возможности снижения ставок.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146769
 
 
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