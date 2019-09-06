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 "Нафтогаз" начал публиковать перечень проблемных поставщиков тепла

НАК "Нафтогаз Украины" начал регулярную публикацию информации о производителях тепла, ненадлежащие расчеты которых за газ угрожают нормальному прохождению отопительного периода.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", речь идет о предприятиях, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах специальных обязательств (ПСО), передает БизнесЦензор.

Информацию о недобросовестных производителях тепла "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой позволит поставщику тепла для населения получать газ.

Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1316 предприятий. Общая задолженность за газ этих 142 компаний составляет 6,46 млрд грн.

В числе крупнейших должников – АО "Криворожская ТЭЦ" (1,51 млрд грн), КП "Теплоснабжение города Одессы" (748,66 млн грн), ДП "Северодонецкая ТЭЦ" (583,24 млн грн), АО "Одесская ТЭЦ" (395,8 млн грн), АО "Херсонская ТЭЦ" (382,66 млн грн), ООО "Ривнетеплоэнерго" (241,25 млн грн).

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Напомним, правительственное постановление №867 предусматривает, что для поставки газа производители тепла должны выполнить хотя бы одного из условий: соблюдать уровень расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций) или подписать и выполнять договор о реструктуризации существующей задолженности перед "Нафтогазом". Либо же поставщик должен согласовать с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета график погашения задолженности до 2021 года, обеспечить его соблюдение и уплату текущих платежей.

"Во всех остальных случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях", – подчеркивается в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146767
 
 
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Странно, откуда столько должников? НКРЕКУ наверное не правильно считает 😂, или считало. И еще странно, долгов перед нафтогазом за 6 миллиардов а они показывают прибыль, как это? Очень странно, ведь нафтогаз ничего не производит, он посредник, к тому же главный акционер государство, так почему же муниципальные предприятия генерирующие тепло, все до одного должники, ведь по сути все они тоже государственная собственность? А кто у нас тут в этом секторе, чувствует себя хорошо? А вот кто, частные компании ,трейдеры посредники и облгазы, частные газодобывающие компании, и конечно нак нафтогаз. А ведь косоглазый знает, в чем корень проблемы, откуда эти долги взялись, задолженности от мисоцполити перед комунальщиками за субсидии и ручные тарифы спускаемы регулятором нкреку, тарифы эти никак не привязанны к росту цен на газ или электроэнергию, и самое главное, никто не выполняет, не считает нужным выполнять основной закон, а в нем черным по белому написано, надра належать народу Украины. 😭 А кабмин ,и подчиняющийся ему нак нафтогаз всего лишь должены обеспечить выполнение норм и законов конституции и организовать доставку этих самых недр каждому гражданину Украины, бесплатно, заложив в тариф только расходы за транспортировку, добычу, распределение и не более того.
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