 "Нафтогаз" начал публиковать перечень проблемных поставщиков тепла

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", речь идет о предприятиях, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах специальных обязательств (ПСО), передает БизнесЦензор.

Информацию о недобросовестных производителях тепла "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой позволит поставщику тепла для населения получать газ.

Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1316 предприятий. Общая задолженность за газ этих 142 компаний составляет 6,46 млрд грн.

В числе крупнейших должников – АО "Криворожская ТЭЦ" (1,51 млрд грн), КП "Теплоснабжение города Одессы" (748,66 млн грн), ДП "Северодонецкая ТЭЦ" (583,24 млн грн), АО "Одесская ТЭЦ" (395,8 млн грн), АО "Херсонская ТЭЦ" (382,66 млн грн), ООО "Ривнетеплоэнерго" (241,25 млн грн).

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Напомним, правительственное постановление №867 предусматривает, что для поставки газа производители тепла должны выполнить хотя бы одного из условий: соблюдать уровень расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций) или подписать и выполнять договор о реструктуризации существующей задолженности перед "Нафтогазом". Либо же поставщик должен согласовать с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета график погашения задолженности до 2021 года, обеспечить его соблюдение и уплату текущих платежей.

"Во всех остальных случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях", – подчеркивается в сообщении.

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