 Нацбанк Украины будет консультировать центробанк Туниса

Документ подписали глава Нацбанка Яков Смолий и председатель Центрального банка Туниса Маруан Эль Абасси во время визита делегации Центрального банка Туниса в Киев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно сообщению, мМеморандум будет способствовать взаимному обмену опытом и экспертизой между центральными банками двух стран в форме рабочих визитов, технических консультаций, тренингов, семинаров, мастер-классов или исследований.

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"За последние пять лет украинский центральный банк значительно "вырос" и стал мощной, независимой институцией с глубокой экспертизой и инновационными подходами к традиционному центробанкингу. Это признает, в частности, международное сообщество центробанкиров. Надеюсь, что наше сотрудничество и готовность делиться своими достижениями способствовать дальнейшему развитию современного Центрального банка Туниса", – отметил Смолий.

"Центробанки Украины и Туниса работают в подобных условиях, в частности оба института в своей политике должны учитывать изменения в политической и экономической ситуации в стране. Монетарная политика, коммуникации и трансформация – это стратегические приоритеты для нашего центробанка. Именно в этих вопросах опыт Национального банка Украины однозначно пригодится Тунису", – отметил в свою очередь глава центробанка Туниса Маруан Эль Абасси.

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