 За полгода Киев посетило почти 900 тысяч иностранных туристов, – КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

"Туристическая привлекательность Киева растет с каждым годом. Только за полгода столицу посетило почти 900 тыс. иностранных туристов. Появление на украинских рынках авиаперевозок европейских лоукостеров усилило интерес к столице со стороны европейцев. Рекламная кампания, которую мы проводили совместно с Ryanair, доказала, что Киев является интересным для иностранцев", – отметила Хонда.

Рекламная кампания была ориентирована на рынки Германии, Великобритании и Ирландии и проводилась на сайте Ryanair и на страницах лоукостера в социальных сетях Facebook и Instagram.

По аналитическим данным авиакомпании Ryanair, которая недавно передала отчет Управлению туризма и промоций, бронирование билетов до Киева по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 1537%.

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