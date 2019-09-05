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 За полгода Киев посетило почти 900 тысяч иностранных туристов, – КГГА

Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации завершило летнюю рекламную кампанию, направленную на продвижение Киева как туристической локации для отдыха.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

"Туристическая привлекательность Киева растет с каждым годом. Только за полгода столицу посетило почти 900 тыс. иностранных туристов. Появление на украинских рынках авиаперевозок европейских лоукостеров усилило интерес к столице со стороны европейцев. Рекламная кампания, которую мы проводили совместно с Ryanair, доказала, что Киев является интересным для иностранцев", – отметила Хонда.

Рекламная кампания была ориентирована на рынки Германии, Великобритании и Ирландии и проводилась на сайте Ryanair и на страницах лоукостера в социальных сетях Facebook и Instagram.

По аналитическим данным авиакомпании Ryanair, которая недавно передала отчет Управлению туризма и промоций, бронирование билетов до Киева по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 1537%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146747
 
 
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