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 США могут выделить $250 миллионов на сферу безопасности Украины в 2020 году, – сенатор

Если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

Об этом заявил сенатор Рон Джонсон на брифинге со своим коллегой сенатором Мерфи после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я и мои коллеги встречались с президентом Трампом, мы направили ему письмо, в котором его убеждали, чтобы в этом финансовом году эти деньги были использованы на предоставление помощи Украине. Если этого не произойдет, мой коллега Крис Мерфи - в бюджетном комитете, и мы уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем финансовом 2020 году", - сказал Джонсон. 

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение, зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146745
 
 
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