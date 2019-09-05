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 airBaltic приостановит полеты во Львов и Одессу на зиму и уменьшит число рейсов в Киев

Авиакомпания airBaltic с началом зимнего расписания полетов 2019/2020 годов приостановит выполнение рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшит частоту полетов на рейсах Киев-Рига.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, в которую теперь загружена полная информация о рейсах зимней навигации, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Последние в этом году рейсы из регионов Украины в столицу Латвии будут выполнены 26 октября. Если маршрут Одесса-Рига изначально позиционировался как сезонный, то окончательное решение по рейсам Львов-Рига не было известно до последнего момента.

"Авиакомпания все еще анализирует результаты работы на маршрутах в летний сезон 2019 года и примет решение по работе в зимнее расписание позже с открытием продаж билетов после принятия решения", - заявили в пресс-службе airBaltic в июле.

На линии Киев-Рига с вступлением в силу зимнего расписания частота полетов сократится с 24 до 19 рейсов в неделю. С такой же частотой airBaltic летала в прошлую зимнюю навигацию.

Одновременно с этим авиаперевозчик уменьшит провозные емкости на рейсах в Киев. Если сейчас рейсы в украинскую столицу выполняются на региональных 76-местных самолетах Bombardier Q400 и 120/142-местных Boeing 737, то в зимнем расписании заявлен только Bombardier Q400.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146710
 
 
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