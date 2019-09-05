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 Жители Волыни впервые смогут купить газ на всю зиму по летней цене

Потребители газа впервые получили возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон: цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне – 5 995,53 грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости – 23 августа и продлится всего месяц, до 25 сентября. Оформить покупку можно с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов газовой компании.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тысяч кубометров на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогазе" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период. Ведь сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно приобрести за летней цене – 5 995,53 грн за 1000 куб. м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель.

Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн – в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа и внести 100% оплату за купленный запас газа.

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Как напоминают в компании, на Волыни работает 4 Центра обслуживания клиентов: в Луцке по проспекту Молодежи, 14 А, в смт. Ратне по ул. Газина, 20, в Камень-Каширском по ул. Хотешивской, 9, и в Ковеле по ул. С.Бандеры, 34А.

"Использовать газ, приобретенный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" доставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен", – отметил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

В компании уточнили, что если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, то потребитель сможет получить газ на общих условиях – по цене ПСО, действующей на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146706
 
 
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