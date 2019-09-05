 Молдова просит срочный кредит у ЕС для закачки газа в хранилища в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы по итогам визита главы ведомства Вадима Брынзана в Брюссель, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, дополнительные объемы газа власти страны намерены закупить для обеспечения энергетической безопасности страны в январе и феврале 2020 года. Также обсуждалась идея создания хранилища природного газа в Молдове.

В частности, министр вместе с делегацией президента Молдовы Игоря Додона обсудил с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем вопрос хранения газа в украинских хранилищах.

Ранее, 2 сентября, в ходе рабочего визита в Москву Додон обсудил вопросы поставок газа с вице-председателем правительства РФ Дмитрием Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В сообщении отмечается, что в субботу он намерен встретится в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможности предоставления Россией скидки на газ для Молдовы.

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Как сообщалось, в июле министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявлял, что власти Молдовы ведут переговоры о возможной аренде мощностей подземных хранилищ газа в Украине.

Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Ежегодно договор продлевается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение по поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

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