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Все про:туалет (13) Минрегионразвития (454)

 В небольших кафе могут разрешить проектировать совмещенные санузлы для мужчин и женщин

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины получило следующее предложение изменений – позволить в небольших кафе и других подобных заведениях предусматривать туалетные комнаты без разделения на женские и мужские. Сейчас, согласно действующим строительным нормам, санузлы для посетителей должны обязательно проектироваться раздельными для мужчин и женщин.

Об этом сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Получили интересное предложение изменений в ГСН от общественности – устраивать в небольших кафе туалеты без привязки к полу – разделения на мужские и женские. Действительно, это выход в решении такого вопроса для небольших заведений, где не так много посадочных мест. Сегодня в действующих нормах разрешается вообще не делать туалеты в кафе до 50 мест. Мы хотим сделать их обязательными для всех заведений питания. Ведь это комфорт и удобство каждого", – отмечает Парцхаладзе.

Также Минрегион планирует увеличить количество женских туалетов (кабин) в заведениях питания.

"Мы уже в два раза увеличили количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах, чтобы минимизировать очереди. Нормы начнут действовать с ноября, а следовательно, от этого времени при строительстве или реконструкции таких заведений эти изменения будут обязательными. По аналогичному принципу хотим ввести такую норму и в заведениях питания", – добавил Парцхаладзе.

Заместитель министра отмечает, что часть туалетных комнат или все, если их несколько, должны обязательно проектироваться доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Там также должны размещаться пеленальные столики для младенцев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146697
 
 
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В небольших кафе и без министерских "озарений " есть одна - две кабинки без гендерных различий, которыми пользуются и мужчины и женщины.
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