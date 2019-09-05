 Валютная выручка от экспорта черных металлов упала с начала года на 10%, – ГФС

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, за указанный период на черные металлы пришлось 19,08% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,65% за восемь месяцев прошлого года.

В том числе в августе поступления от экспорта черных металлов составили $685,68 млн.

При этом Украина в январе-августе 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,4% – до $857,25 млн. В августе этот показатель составил $115,53 млн.

Кроме того, Украина в январе-августе-2019 снизила экспорт металлоизделий на 2,1% – до $713,87 млн. В августе их поставлено на $76,45 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 21,8% – до $728,86 млн. В августе их ввезено на $100,98 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

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