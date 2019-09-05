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 Транзит нефтепродуктов через Украину в августе упал в 3 раза

По итогам августа транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины снизились на 72%, до 4,5 тыс. тонн по сравнению с объемами августа 2018 года (16,1 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования рынка, передает БизнесЦензор.

Все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

За отчетный месяц было транзитировано 3,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 55% меньше показателя августа прошлого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.

Транзит бензинов в июле составил 1,1 тыс. тонн, из которых 1 тыс. было отправлено из Беларуси и 0,1 тыс. тонн - из Литвы.

За восемь месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 77,8 тыс. тонн, что на 16% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

В 2018 году транзит нефтепродуктов через территорию Украины по железной дороге сократился в 3,5 раза - с 518 тыс. до 145,7 тыс. тонн по сравнению с объемами 2017 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146693
 
 
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