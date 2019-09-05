 Транзит нефти через Украину вырос до рекорда после остановки в апреле

Об этом сообщает пресс-служба оператора системы нефтепроводов Украины АО "Укртранснафта", передает БизнесЦензор.

В частности, объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в августе вырос на 23,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 227,7 тыс. тонн, что является рекордным месячным показателем транспортировки нефти на НПЗ за последние 4,5 года.

Транзит нефти в страны Европы в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 28,7% – до 1,39 млн тонн. Последний раз больший объем транзита нефти за месяц (1,55 млн тонн) "Укртранснафта" обеспечила в марте 2015 года.

По данным компании, общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам восьми месяцев 2019 года составил 9,54 млн тонн, что на 5,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в 2018 года. В том числе объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составил 1,52 млн тонн (на 9,8% больше, чем в январе-августе 2018 года), а транзит – 8,02 млн тонн (снижение на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

"В августе "Укртранснафта" обеспечила транзит даже больших объемов нефти, чем планировалось в начале месяца. Поэтому компания постепенно наверстывает недопрокачанный объемы, вызванные приостановке работы нефтепровода "Дружба" в апреле", – отметил гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

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Как сообщалось, в августе российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 2,9 млн евро, что позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле-мае. В то же время в компании указывают, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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