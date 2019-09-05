 Автоматы Kyiv Smart Card уже работают на 15 станциях метро Киева

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Подобная опция на остальных станциях столичной подземки появится до 31 октября. На сегодня в метрополитене установлено 207 программно-технических комплексов самообслуживания. Также продолжается работа и по установке автоматов на остановках наземного транспорта. Всего с начала года почти 50 млн поездок было совершено с использованием Kyiv Smart Card. Динамика продаж карточек ежемесячно растет", - проинформировал Давтян.

С 30 октября полностью выводятся из обращения и не будут функционировать в качестве платежного средства для проезда в метро жетоны.

Также постепенно будут выводиться из обращения карточки метро ("зеленые проездные"). От продажи и пополнения карт метро уже отказались на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок" (выход в сторону магазина NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"), "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан"), "Сырец", "Почайна" (выход к просп. С. Бандеры) и "Площадь Льва Толстого".

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