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 Пиковые долговые выплаты не повлияли на валютный рынок, – Смолий

Наибольшие выплаты по государственному долгу на этой неделе объемом более $1 млрд не оказали негативного влияния на валютный рынок Украины.

Об этом сообщил журналистам председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Выплаты были заложены в макропрогнозы и никоим образом не повлияли на валютный рынок", – сказал Смолий.

Как сообщалось, Министерство финансов 3 сентября погасило $661,34 млн по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), выпущенным в 2015 году со сроком погашения в 2019 году, а также $444,36 млн процентов.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего госзайма в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, совершатся сегодня (3 сентября) до конца дня", – сообщили в Минфине.

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год. Общая сумма первого купонного платежа составила $473,31 млн, второго, третьего и четвертого – по $505,43 млн, пятого, шестого и седьмого – по $444,4 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146682
 
 
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