 Пассажиропоток в аэропорту "Киев" упал в августе на 26%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной пресс-службой аэропорта статистике, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за восемь месяцев, составило 1,808 млн, на внутренних – 47,9 тыс.

Количество рейсов за январь-август 2019 года составило 19,663 тыс. на прилет/вылет, что на 2,2% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 16,491 тыс., внутренних – 3,172 тыс.

Наиболее популярные международные направления за указанный период – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эль-Шейх (Египет), Рим (Италия), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Берлин (Германия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

В августе 2019 года аэропорт обслужил 265,7 тыс. пассажиров, что на 25,8% меньше, чем в августе 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 259 тыс., внутренних – 6,7 тыс.

При этом количество рейсов в августе составило 2,655 тыс. на прилет/вылет, что на 18,5% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных – 2,245 тыс., внутренних – 410.

Наиболее популярные международные направления в августе – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Рим (Италия), Анкара (Турция), Берлин (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Вена (Австрия); внутренние – Одесса, Запорожье, Львов.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского со 2 до 12 сентября 2019 года закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы. Рейсы, которые ранее обслуживал этот аэропорт, осуществляются из аэропорта "Борисполь".

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