 "Укроборонпром" впервые выбрал аудитора для проверки отчетности (обновлено)

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, который проходил на электронной платформе публичных закупок Prozorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу концерна.

К участию в торгах были допущены два участника, входящие в перечень крупнейших мировых аудиторских компаний – Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

"Это станет первым консолидированным аудитом Концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна", – отмечается в сообщении.

В частности, Baker Tilly Ukraine уже проводила независимый финансовый аудит государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром".

Как сообщают Українські Новини, стоимость аудита составляет за 29,336 млн грн.

Срок поставки услуги – до 10 апреля 2021 года.

Компания Ernst&Young, участвовавшая в торгах, предложила самую низкую цену 32,5 млн грн.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, руководителем компании-победителя является Александр Почкун, а ее конечными бенефициарами Александр Почкун и Сергей Кесария.

Напомним, процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжался с 2017 года.

Тендерную комиссию по отбору аудитора возглавлял глава госконцерна Айварас Абромавичус, который до последнего времени возглавлял набсовет "Укроборонпрома".

"Мое видение – аудиторы должны начать работать в концерне до конца текущего года. Сейчас создаем для них эти условия", – отметил Абромавичус.

Проведение международного аудита финансовой деятельности концерна с привлечением международных экспертов он назвал главной задачей на ближайшую перспективу.

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Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

Напомним, ранее глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявил, что на должность главы правления "Укроборонпрома" уже отобрано три кандидата, которые проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия заявил, что для назначения нового главы "Укроборонпрома" необходимо провести прозрачный конкурс, а пока что можно назначить временного и.о. руководителя госконцерна для решения существующих проблем.

Напомним, В начале июля президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.

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