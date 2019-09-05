 Глава "Укрзализныци" анонсировал изменение системы закупок

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов написал в Facebook по итогам встречи в новым министром инфраструктуры Владиславом Криклием, передает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" получила зеленый свет на наведение порядка в закупках. У нас готов системный ответ на вызовы низовой коррупции и скандальных тендеров различных структурных подразделений, с которыми сталкивались в течение последних нескольких лет", – написал Кравцов.

По его словам, "Укрзализныця" создаст общественный совет по вопросам повышения прозрачности и эффективности закупок с участием представителей антикоррупционных общественных организаций и СМИ.

Также через несколько недель будет презентована стратегия реформирования закупок.

Кроме того, Кравцов сообщил о внутренней проверке Центра сервисного обеспечения.

"Откровенно, мне надоело читать сообщения в СМИ о непонятных тендерах и лично их отменять. Такой объем закупок не может координироваться в ручном режиме. Это хорошо, что мы реагируем на сигналы от общественности, но плохо, что даем для них поводы", – отметил Кравцов.

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