 Вложения иностранцев в украинские облигации упали до минимума с начала августа

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным статистики НБУ, это минимальный объем с 1 августа, когда портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос сразу на 12,65 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков 5 сентября сократился на 2,67 млрд грн (на 0,79%) – до 334,765 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц и юрлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,26 млрд грн (на 0,54%) – до 792,41 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 3 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,9 млрд грн, снизив ставки почти по всем ценным бумагам. Для этого Минфин продолжил ограничивать размещение облигаций.

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