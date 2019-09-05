[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.07 27.53
 Финансы
  269  0
Все про:госдолг (402) Минфин (1182) ОВГЗ (258) облигации (617)

 Вложения иностранцев в украинские облигации упали до минимума с начала августа

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 5 сентября сократился на 1,07 млрд грн (на 1,22%) – до 86,05 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным статистики НБУ, это минимальный объем с 1 августа, когда портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос сразу на 12,65 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков 5 сентября сократился на 2,67 млрд грн (на 0,79%) – до 334,765 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц и юрлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,26 млрд грн (на 0,54%) – до 792,41 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 3 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,9 млрд грн, снизив ставки почти по всем ценным бумагам. Для этого Минфин продолжил ограничивать размещение облигаций.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146652
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Антикоррупционный суд Зеленский Кабмин Киев Нацполиция НБУ Россия суд Цемах
 
 
 
 
 
 вверх