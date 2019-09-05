 Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых

Снижение учетной ставки закреплено решением правления НБУ №645-рш от 5 сентября июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечают в НБУ, инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траектории прогноза, опубликованном в последнем инфляционных отчете. В августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории.

"Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса. Однако, расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции", – указывают в НБУ.

Нацбанк также сохранил прогноз достижения среднесрочной цели по инфляции 5% в конце следующего года.

Как отмечают в НБУ, макроэкономические факторы, которые наблюдались с момента предыдущего заседания правления по монетарной политике, не изменили баланс рисков для прогноза.

В то же время внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства, что открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

"В дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%. Темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения", – сказано в сообщении.

При этом правление Национального банка видит возможности для более быстрого снижения учетной ставки в случае ускорения реализации структурных реформ.

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Как сообщалось, выступая 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Среди ответственных за это поручение президент назвал главу Нацбанка Якова Смолия.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук во время назначения его Радой на пост главы правительства 29 августа заявил, что намерен вести диалог с Нацбанком о возможности снижения ставок.

Напомним, Национальный банк снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых с 19 июля в рамках продолжения цикла смягчения монетарной политики.

При этом решение поддержали все члены Комитета монетарной политики Национального банка, один из них предлагал снизить ставку более значительно – на 1 процентный пункт.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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