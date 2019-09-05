 Фермеры получили 138 миллионов дотаций с начала года

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, такая сумма начислена за первое полугодие 2019 года, передает БизнесЦензор.

В частности, 57,5 млн начислены по направлению частичной компенсация стоимости техники и оборудования (1066 получателей), 7,6 млн – в качестве бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий новосозданным фермерским хозяйствам (136 получателей).

Кроме того, начислено 30 млн грн бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий для существующих фермерских хозяйств (983 получателя), 31,1 млн грн – по программе удешевления кредитов (965 получателей), 177,5 тыс. грн – на частичную компенсацию расходов, связанных с предоставленными консалтинговыми услугами (30 получателей).

Еще 11,7 млн грн начислено по программе частичной компенсации стоимости семян (277 получателей).

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