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 "Укрзализныця" назначила специальный поезд на фестиваль дерунов

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда №896 Шостка - Киев-Волынский на один день – 14 сентября – до Коростеня, где будет проходить ежегодный фестиваль дерунов.

На тот же день назначен дополнительный поезд №898 Коростень - Киев-Пассажирский, который поможет посетителям фестиваля доехать обратно, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Поезд №896 отправится из Шостки 14 сентября в 1:48, достигнет Киева в 7:53 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд №898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 19:39.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Волынский, Святошин, Буча, Клавдиево, Бородянка, Тетерев, Малин и другие.

Фестиваль дерунов проходит ежегодно во вторую субботу сентября в городском парке Коростеня.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146636
 
 
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