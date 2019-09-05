 Транзит сжиженного газа через Украину в августе упал в 2 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 32% – до 40,57 тыс. тонн, через украинские порты – на 85%, до 5,82 тыс. тонн.

После прекращения с мая 2019 года транзита казахского СУГ, 97,2% всего транзитного ресурса в августе поступило из России.

Транзит российского СУГ сократился на 34% (на 23,3 тыс. тонн), до 45,1 тыс. тонн. Из этого объема 34,15 тыс. тонн транспортировано по железной дороге в направлении стран Восточной Европы – преимущественно в Польшу (27,7 тыс. тонн) и Венгрию (6,45 тыс. тонн). Остальные 5,8 тыс. т были направлены через портовые перевалки Измаил (5,06 тыс. тонн) и Рени (0,76 тыс. тонн).

Напомним, в 2018 году объем транзита СУГ через территорию Украины сократился на 22,9% (на 334,2 тыс. тонн), до 1,12 млн тонн.

В первом полугодии 2019 года транзит сжиженного газа упал еще на 40,9% (на 262,4 тыс. тонн), до 378,9 тыс. тонн.

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