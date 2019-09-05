 ЕБРР выделил мировому трейдеру Louis Dreyfus $35 миллионов на покупку вагонов в Украине

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор компании "Луи Дрейфус Компани Украина" Александр Карпенко, руководитель отдела инфраструктуры ЕБРР Сьюзен Горенссон и финансовый директор EMEA региона LDC Эрве Саор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представители компании отметили, что средства будут использованы для закупки до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна.

Благодаря реализации проекта LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в порты.

По словам представителей компании, новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимого грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8,5 тыс. тонн.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в 2019 году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых – более 72 млн тонн, из которых более 50 млн тонн пойдет на экспорт.

Читайте также: ЕБРР планирует рассмотреть кредит для МХП Косюка на 100 миллионов евро в октябре

Louis Dreyfus – крупнейший в мире агротрейдер. Его основные операции сосредоточены в Женеве. Штаб-квартира находится в Роттердаме, однако компания также ведет деятельность еще более чем в 100 странах мира. На долю агротрейдера приходится порядка 10% мирового объема торговли сырьем.

В Украине LDC владеет пятью активами: Рахнянским складом зерна и масличных культур емкостью 159 тыс. тонн, Гайсинским складом – 72 тыс. тонн (оба - Винницкая обл.), Сердюкивским складом – 32 тыс. тонн (Черкасская обл.), Михайловским складом – 98 тыс. тонн (Запорожская обл.), а также комплексом в Одесском порту общей мощностью хранения зерна примерно 240 тыс. тонн с годовым объемом перевалки 4,5 млн тонн.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства о предоставлении почти 13,6 млрд евро в рамках 432 проектов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram