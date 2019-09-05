 Антимонопольный комитет решил разделить химический бизнес Фирташа (обновлено)

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 5 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, Комитет признал, что ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот", ООО "НФ Трейдинг Украина" занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 годах, а также злоупотребляли своим монопольным положением путем продажи удобрений по завышенной стоимости и созданием искусственного дефицита их на рынке в 2017 году.

За указанные действия на компанию "НФ Трейдинг Украина" наложен максимально возможный штраф в размере 107 млн ​​грн.

Также к группе компаний "Азот" (ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот") применена мера воздействия, которую АМКУ впервые и в последний применял в своей практике в 1995 году – принудительное разделение.

Как уточнил глава АМКУ Юрий Терентьев, принудительное разделение активов группы должно быть осуществлено в течение девяти месяцев с дня получения решения, передает Интерфакс-Украина.

По словам Терентьева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признана систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Другим нарушением, по словам главы АМКУ, является остановка заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям.

"Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений", – отметил Терентьев.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", – подчеркнул Терентьев.

Решение АМКУ подразумевает, что ответчики по делу в двухмесячный срок со дня получения решения вправе его обжаловать в Хозяйственном суде Киева. При этом начало судом производства останавливает выполнение решения АМКУ до вынесения приговора.

При этом потребители удобрений указанных компаний за этот период (2014 - 2017 годы) могут обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного злоупотреблением монопольным положением, в двойном размере.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

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Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.

"Расследованием АМКУ установлено, что участники группы, занимая монопольное положение на рынке в 2014-2017 годах, злоупотребляли им", – сообщал АМКУ.

По данным Комитета, группа указанных предприятий проводила перепродажу газа внутри группы, что могло привести к завышению цены удобрений в 2014-2015 годах.

"Остановка производства удобрений заводами ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" в марте 2017 года, хотя ООО "НФ Трейдинг Украина" получило предоплату за них. Также группой в течение 4 месяцев не совершено действий для восстановления производства и обеспечения удобрениями аграриев в период весенне-полевых работ", – сообщает АМКУ.

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