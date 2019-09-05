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 Полиция проводит обыски в "Укрэнерго", – СМИ

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в компании, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, экономический отдел полиции осуществляет изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи "Хмельницкая АЭС-Ривненская АЭС".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в понедельник, 2 сентября, решил ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП).

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября принять Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР), которая должна заменить все подразделения силовых органов, которые сейчас занимаются расследованиями в экономической сфере.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146618
 
 
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