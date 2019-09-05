 Всемирный банк может приобрести 20% акций "Укргазбанка"

Как сообщается на сайте IFC, совет директоров планирует утвердить проект 19 сентября, передает БизнесЦензор.

Согласно описанию проекта, займ сроком до 5 лет будет предоставлен для финансирования проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

При этом возможность конвертировать кредит в капитал "Укргазбанка" остается на рассмотрение IFC.

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Как сообщалось, в апреле министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Международная финансовая корпорация (IFC) готова войти в капитал государственного "Укргазбанка" до конца 2019 года.

В феврале Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный АБ "Укргазбанк" начали оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

Напомним, 14 ноября 2017 года "Укргазбанк", Министерство финансов и IFC подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке процесса привлечения стратегического финансового инвестора в капитал "Укргазбанка".

IFC создана в 1956 году и находится в собственности 184 стран-членов, которые совместно определяют ее политику. IFC является одной из организаций Группы Всемирного банка и крупнейшей организацией в области глобального развития, которая работает исключительно с частным сектором развитых стран.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государству в лице Минфина принадлежит 94,94% акций финучреждения.

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