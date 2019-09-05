 В НАБУ пояснили причину обысков в IТ-компании SAP

Как сообщили в НАБУ, следственные действия проводились одновременно в двух компаниях на основании определения следственного судьи Соломенского райсуда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.tech.

При этом в НАБУ утверждают, что в ходе обысков детективы не совершали каких-либо действий, направленных на блокировку работы компании, документы и устройства не изымались, а сами обыски продолжались только 1 день.

Как сообщалось, накануне руководитель офиса SAP в Украине Максим Матяш в ходе встречи правительства с экспортной IТ-индустрией заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с 3 сентября проводит обыски в офисе компании.

Представитель компании обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков.

В свою очередь, премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем, на которую отреагирует Кабмин.

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Компания SAP – один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 тысяч клиентов.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

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